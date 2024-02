Hipnotyzujący świat gangsterów. "Tokyo Vice" jeszcze lepsze niż poprzednio

Można się było spodziewać, że serial o tokijskiej mafii będzie globalnym hitem. Przede wszystkim ze względu na to, jakie osoby zaangażowano do tej produkcji. Przed kamerami Ansel Elgort i Ken Watanabe, a za kamerami: Michael Mann i Josef Kubota Władyka (człowiek o polskich korzeniach). Co przyciągnęło ludzi, to Tokio i prawdziwa historia, na której bazuje serial HBO. Fani serialu doskonale wiedzą, że mowa o przygodach Jake'a Adelsteina. To jedyny amerykański dziennikarz śledczy, który został dopuszczony do tajemnic japońskiego świata przestępczego. Morderstwa, wyłudzenia, handel ludźmi, przestępstwa podatkowe – przez 12 lat pisał o mrocznej stronie Japonii dla dziennika "Yomiuri Shimbun". Jednej z największych gazet nie tylko w kraju, ale i na świecie. Potem opisał swoje przeżycia w książce, która stała się bazą dla twórców z Hollywood.