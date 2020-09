Gwiazdor Netfliksa dostał po kieszeni. Skandal z udziałem nieletnich zbiera żniwo

Cameo.com to platforma, gdzie (mniej lub bardziej) znani i lubiani nagrywają krótkie filmiki dla swoich fanów. Oczywiście nie za darmo. Każdy może sobie zamówić spersonalizowaną wiadomość, np. życzenia urodzinowe, gratulacje zdanego egzaminu, od ulubionej gwiazdy kina, sportu czy telewizji. Koszt takiej usługi waha się zwykle od kilkunastu do kilkuset dol. za półminutowe nagranie telefonem przesłane do klienta.

Harris ma na swoim profilu prawie 500 pozytywnych recenzji, co oznacza, że na samej dodatkowej działalności w Cameo zarobił co najmniej 300 tys. zł. Kwota może być znacznie większa, bowiem nie każdy zostawia opinię po udanej transakcji. Skandal pedofilski ukrócił jednak ten proceder, bowiem profil Harrisa został zawieszony.

Przypomnijmy, że w połowie września 21-letni Jerry Harris trafił do aresztu pod zarzutem nagabywania nieletnich i otrzymywania pornografii dziecięcej przez Snapchata. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Harris namawiał dwóch chłopców w wieku 13 i 15 lat do przesyłania mu nagich zdjęć i filmików. Sprawą zajmuje się FBI, które mówi o co najmniej 10-15 ofiarach. Harris miał się przyznać do stawianych mu zarzutów.