Ulubieniec Amerykanów produkował dziecięcą pornografię. Gwiazdor hitu Netfliksa aresztowany!

Amerykanie w szoku. Policja aresztowała aktora Jeremiaha "Jerry'ego" Harrisa, gwiazdę super popularnego serialu Netfliksa. Oskarżenia są miażdżące.

We środę pisaliśmy, że 21-letni Harris oskarżany jest o molestowanie i wykorzystanie fizyczne nieletnich. Do sądu wpłynął pozew, z którego wiemy, że ofiarami aktora mieli paść dwaj chłopcy w wieku 13 i 15 lat.

"Harris często namawiał chłopców, by spotykali się z nim w odosobnionych miejscach podczas różnych konkursów, inicjując kontakt seksualny z tymi chłopcami" – przytaczają fragmenty pozwu amerykańskie media.

Jak podało we czwartek CNN, Jeremiah "Jerry" Harris został aresztowany pod zarzutem "produkowania dziecięcej pornografii".

Biuro prokuratora okręgowego w Illinois potwierdziło w komunikacie prasowym, że 21-letni Harris został aresztowany za rzekome "nakłonienie nieletniego chłopca do zrobienia swoich zdjęć i filmów o charakterze jednoznacznie seksualnym".

Powyższe zdanie sprowadza się do tego, że aktora oskarżono o wyprodukowanie pornografii dziecięcej. A to oznacza, że grozi mu od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.

W skardze wniesionej do amerykańskiego sądu okręgowego w Chicago stwierdzono, że Harris kontaktował się z nieletnim mężczyzną za pomocą mediów społecznościowych i "wielokrotnie namawiał go do wyprodukowania filmów i zdjęć o charakterze jednoznacznie seksualnym i wysłania ich do niego". Rzekoma ofiara miała mieć wówczas 13 lat.

- Jesteśmy wdzięczni, że prokuratura i FBI podjęły szybkie działania w celu ochrony dzieci, prowadząc dochodzenie, aresztując i oskarżając Jerry'ego Harrisa - powiedzieli w oświadczeniu adwokaci ofiary.

Wiadomo też, że Harrisa oskarżono zaledwie kilka dni po tym, jak FBI dokonało przeszukania w jego domu.

- Kategorycznie kwestionujemy roszczenia wysuwane przeciwko Jerry'emu Harrisowi, które rzekomo miały miejsce, gdy był nastolatkiem. Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu dochodzenia prawdziwe fakty zostaną ujawnione - mówił jeszcze w poniedziałek adwokat oskarżonego w rozmowie z TMZ.

Prawnicy reprezentujący poszkodowanych nastolatków wezwali też władze do przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie United States All Star Federation, Varsity Spirit i Cheer Athletics w celu ustalenia, czy ktoś z pracowników organizacji sportowej miał wiedzę na temat skłonności Harrisa i czy mógł go powstrzymać, a tego nie zrobił.

Jeremiah "Jerry" Harris to akrobata i bohater niezwykle popularnej serii dokumentalnej "Cheer", którą można oglądać na Netfliksie.

"Cheer" opowiada o grupie teksańskich cheerleaderek i cheerleaderów, których losy śledzą czuje obiektywy kamer.

Serial zadebiutował na popularnej platformie na początku tego roku i z miejsca podbił serca widzów i krytyków, których ulubieńcem od samego początku był właśnie Harris. Chłopak opowiedział na wizji m.in. o śmierci swojej mamy.

Getty Images Jerry Harris, Nowy Jork, luty 2020 r. (Getty Images)