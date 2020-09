Gwiazdor Netfliksa przyznał się do wykorzystywania nieletnich. FBI szuka ofiar

Jerry Harris z serialu dokumentalnego "Cheer" był do niedawna ulubieńcem widzów. Fani byli więc w szoku, kiedy 21-latek trafił do aresztu pod zarzutem produkowania pornografii dziecięcej. W pozwie padły dwa nazwiska, ale wiadomo, że ofiar było co najmniej kilkanaście.

Jerry Harris namawiał nieletnich do przesyłania nagich zdjęć i filmików (Getty Images)