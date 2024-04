Gwiazdka show Netfliksa szokowała widzów. A dziś? Czeka na bliźniaki

"Too hot to handle" było swego czasu prawdziwym fenomenem Netfliksa. Tak zwanych bikini reality show jest mnóstwo, ale Netflix wymyślił zupełnie nowy, zaskakujący dla wszystkich format. Zaprosił do willi w rajskich okolicznościach kilkunastu singli i singielek, które - dyplomatycznie to ujmując - kładli największy nacisk na swoje życie erotyczne. Odnosząc się do tytułu: tak gorący, że trudno im było powstrzymać się od kontaktów seksualnych przez kilka dni. Uczestnicy sądzili, że biorą udział w miłosnym show, w którym będą imprezować, uprawiać seks i szukać sobie ewentualnie miłości. Szybko okazało się, że format polega na tym, że wszystkie intymne kontakty są zakazane. Za złamanie zasad groziły kary finansowe - z puli 200 tys. dolarów odejmowano po kilka tysięcy np. za każdy pojedynczy pocałunek.