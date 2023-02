Była gwiazda porno ma kłopoty. Sprawą Chloe Cherry z "Euphorii" zajmuje się policja

Co ciekawe, aktorka kupiła w sklepie inne rzeczy, za które zapłaciła, jednak nie za bluzę. O kradzieży poinformowano policję. Według Page Six, Cherry przyznała się do popełnienia zabronionego czynu, a w styczniu postawiono jej zarzuty. Do przesłuchania Cherry ma dość na początku marca, jednak menadżerka byłej gwiazdki porno, studzi emocje związane ze sprawą.