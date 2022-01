"Euforia": Świat nastolatków to świat przygodnego seksu i tanich narkotyków. "Udawanie, że jest inaczej, nic nie da"

Angus Cloud: Inni z kolei dziękują nam za to, że zrobiliśmy edukacyjny serial. Przestańmy udawać, że świat nie jest pełny dosłownego kontentu. Można go znaleźć wszędzie. Pytanie, jakie należy sobie zadać, to po co takie sceny są wykorzystywane. W naszym serialu jest jasne, że służą nam po to, żeby powiedzieć coś o rzeczywistości młodego pokolenia, pokazać, jak ona naprawdę wygląda. Oczywiście, to nie jest tak, że "Euforia" pokazuje jeden do jednego codzienność każdego dzieciaka. Ale jestem przekonany, że każdy nastolatek wie, jak wielu jego koleżanek i kolegów to, co pokazujemy na ekranie, dotyczy. Dlatego wydaje mi się, że serial będzie pomocny rodzicom, którzy zdecydują się go obejrzeć. Tak samo jak starsze nastolatki, które mogą się z niego dowiedzieć, czego lepiej nie robić. Najważniejszy przekaz dla starszych dzieciaków jest jednak taki, że dzięki "Euforii" dowiedzą się, że w mierzeniu się z określonymi problemami nie są same.