Guru odchudzania założyła własny kościół. Dla wielu to zbrodnicza sekta

Shamblin, bazując na swojej wiedzy z zakresu dietetyki i wierze chrześcijańskiej, opracowała The Weigh Down Workshop. 12-tygodniowy program, który zaczęła przedstawiać w lokalnych kościołach w rodzinnym Tennessee od 1986 r. Jej metoda z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem – po 10 latach The Weigh Down Workshop był prowadzony w ponad 5 tys. kościołów w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. A guru dietetyki udzielała wywiadów wszystkim możliwym gazetom i stacjom telewizyjnym. Gościła w ogólnokrajowych śniadaniówkach, rozmawiała z Larrym Kingiem w CNN itd.