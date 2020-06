Groźby po krytyce "Wiadomości" na Andrzeja Saramonowicza. Jest oświadczenie

Andrzej Saramonowicz - reżyser na celowniku "Wiadomości"

Mocne słowa Andrzeja Saramonowicza o politykach PiS

Machina, która uruchomiła hejt

"Zawsze działa to w ten sam sposób: TVP w jednym ze swoich programów bierze kogoś na cel, tworzy o nim materiał pozbawiony własności merytorycznych, ale silnie nacechowany emocjonalnie, a to natychmiast wywołuje falę nienawiści, obelg i gróźb. Można by to wszystko bagatelizować i uznawać na przykry, ale nieunikniony nadbagaż publicznej rozpoznawalności, ale zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza każe patrzeć na szczucie TVP oraz obecnej władzy z większą uwagą i niepokojem" - czytamy na Facebooku.