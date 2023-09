Grażyna Bukowska z dnia na dzień zniknęła z ekranu. Jak dziś żyje dawna gwiazda TVP?

Grażyna Bukowska przygodę z TVP zaczęła pod koniec lat 70. Ówczesna studentka biologii dała się namówić na udział w konkursie dla prezenterów i tak trafiła na antenę. Najpierw pojawiła się w magazynie "Dzień dobry w kręgu rodziny", potem trafiła do "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego", ale to z programami informacyjnymi do dziś kojarzona jest najbardziej.