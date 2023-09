Anna Popek poderwała się do tańca. Zachwytom Rozmusa nie było końca

Anna Popek zdaje się być stworzona, jak to mówią: i do tańca, i do różańca. Prezenterka wielokrotnie bowiem dała dowód na to, że sprawdza się niemal w każdej telewizyjnej roli. Ostatnimi czasy u boku swojego nowego ekranowego partnera Roberta Rozmusa, brylowała na biesiadach telewizyjnej Dwójki, które stały się takim hitem, że na stałe weszły do ramówki. W ubiegłe wakacje pokazała zaś swój taneczny talent i zamiłowanie do romskiej kultury w trakcie wakacyjnej trasy Dwójki we Włocławku.