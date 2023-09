Długo była zawieszona. "Wiadomości" podjęły decyzję ws. Wolińskiej-Redi

Magdalena Wolińska-Riedi zniknęła z anteny TVP pod koniec stycznia. Było to pokłosie jej słów na Twitterze. "Stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki. Chyba tylko my Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy to tak interpretować" - napisała w dyskusji o wojnie w Ukrainie.