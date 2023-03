Magdalena Wolińska-Riedi nadal zawieszona. Pojawiła się nowa korespondentka

Nie wiadomo, kiedy Wolińska-Riedi wróci do pracy. Biuro prasowe TVP nie odpowiedziało na to pytanie Wirtualnym Mediom. Na razie wakat w Rzymie został tymczasowo wypełniony przez Annę Ołdakowską-Somaini. To o tyle ważne, że zbliża się Wielkanoc, a scenę polityczną, po emisji reportażu "Franciszkańska 3" w TVN24, rozdziera konflikt o Jana Pawła II. Telewizja państwowa jednoznacznie opowiedziała się już po stronie PiS.