Grał Tracza w "Plebanii". Zastrzegł, czego nie zrobi w serialu

- Nie wyobrażam sobie dnia bez różańca. Święty Maksymilian, biorąc go w ręce, mówił, że idzie strzelać do szatana. Więc to jest broń w tej walce z nim. Nie jedyna, ale bardzo skuteczna - twierdzi aktor w rozmowie z katolickim pismem "Dobry tydzień".