Gość chciał, by Wojewódzki nauczył go podrywu. Padło nazwisko Latkowskiego

We wtorkowym odcinku show Kuby Wojewódzkiego, dostępnym wyłącznie na player.pl, było ostrzej niż zwykle. Do przyjęcia takiej konwencji zachęcili gospodarza zaproszeni goście, uczestnicy programu "One Night Squad", który zadebiutuje na wspomnianym wyżej serwisie już 28 maja. To osoby doskonale znane ze swoich różnych wyczynów wszystkim widzom, którzy w ostatnich latach mieli styczność z takimi reality-show jak "Hotel Paradise", "Love Island. Wyspa miłości", "Big Brothera" czy "Warshaw Shore".