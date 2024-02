Górska wygrała walkę z rakiem. Do pracy w TV zakładała perukę i sztuczne rzęsy

Górska wyznała, że "przygotowując się do programu, nie myślała o leczeniu", co było dla niej "formą terapii". - Pracowałam, kiedy się dobrze czułam. Normalnie funkcjonowaliśmy, podróżowaliśmy, ja się wściekałam ze swoim synkiem, bawiłam się z nim. Robiliśmy wszystko to, co robiliśmy wcześniej, kiedy byliśmy zdrowi. Łącznie ze spotkaniami ze znajomymi – ja się na nikogo nie zamykałam - mówiła była prezenterka.