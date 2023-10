Gorąco w studiu "Pytania na śniadanie". Psy zaatakowały

Jednym z tematów czwartkowego "Pytania na śniadanie" było "przebodźcowanie psów", które, jak powiedział ekspert, jest winą człowieka i wynika najczęściej z nieumiejętności właściwego zaspokajania potrzeb czworonogów. Ich nadpobudliwość bierze się z frustracji i skutkuje np. obgryzionymi kapciami. Bardzo często są to psy, którym właściciel nie potrafi zorganizować odpoczynku, przez co pozostają w ciągłym ruchu. Inna sprawa to narażanie ich na stres, wprowadzając je w zupełnie nowe otoczenie.