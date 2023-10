Osobiste wyznanie Małgorzaty Tomaszewskiej w "Pytaniu na śniadanie"

- Jak ty się dzielisz takimi osobistymi doświadczeniami, to ja też powiem. Wiem, że w mojej rodzinie był nowotwór piersi i to jest ważne dla wszystkich członków rodziny, nie tylko kobiet. Nie tylko one są obciążone, ale także ja jako mężczyzna jestem obciążony genetycznie nowotworami - wyznał Aleksander Sikora, który podobnie jak jego ekranowa partnerka, także zadbał już o badania profilaktyczne.