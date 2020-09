Głosowanie nad pieniędzmi dla TVP. Sejmowa nagana dla Lichockiej za środkowy palec została anulowana

Lichocka: manipulacja stopklatką

- To jest szokująca i źle wróżąca decyzja. Jestem zniesmaczona. To jest kpina z komisji etyki i zielone światło do złego zachowania w Sejmie. Liczyłam, że pani marszałek Witek z PiS nie dość, że odrzuci odwołanie Lichockiej, to jeszcze dodatkowo nałoży na nią karę finansową, tak jak wcześniej karała posłów opozycji. Takie kary były np. nakładane na Klaudię Jachirę (KO) czy Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica). Tymczasem pani Witek twierdzi, że nie widziała gestu Lichockiej, więc nie mogła jej ukarać.