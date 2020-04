Gildia Scenarzystów Polskich komentuje materiał "Wiadomości". Bronią Ilony Łepkowskiej

Po tym, jak w "Faktach" skrytykowano Jarosława Kaczyńskiego odwiedzającego zamknięty cmentarz, "Wiadomości" przygotowały swoją odpowiedź. W materiale, o którym huczy w sieci, postawiono kilka kontrowersyjnych tez, m.in. na temat przeszłości may Justyny Pochanke. Wszystkie szczegóły tej afery możecie przeczytać w naszym poprzednim tekście. W tym samym materiale wykorzystano list, jaki do Kaczyńskiego napisała Ilona Łepkowska.

"Samo w sobie jest to szokujące. Dokonano tego w TVP, której rynkowy sukces od blisko 30 lat współtworzy scenarzystka i producentka Ilona Łepkowska. Seriale jej autorstwa przez trzy dekady przyciągają do TVP wielomilionowa widownię, bijąc niezliczone rekordy oglądalności. TVP ignoruje ten fakt, choćby podpisując zdjęcie Ilony Łepkowskiej – "pisarka". To manipulacja i dyskredytacja w jednym, bo choć Ilona Łepkowska istotnie jest autorką prozy, to jednak jest przede wszystkim jedną z najwybitniejszych polskich autorek seriali, od początku kariery związaną z TVP" - podkreślają.