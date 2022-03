Gessler pokazała kulisy "Kuchennych rewolucji". "Lekki burdel, ale miły"

Plejada była na planie kolejnego odcinka "Kuchennych rewolucji" i pokazała, jak wyglądają przygotowania do programu. Kamery towarzyszyły Gessler w hotelu, w którym przygotowuje swoje stylizacje i makijaż. - Lekki burdel, ale miły - rzuciła, siedząc w hotelowym pokoju. Po dwóch godzinach szykowania się gwiazda gotowa jest, by ruszyć do restauracji, w której ma dokonać metamorfozy - lub, jak mówi Gessler, oczyszczanie kuchni z brudu albo niepotrzebnych ludzi.