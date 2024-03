George Gilbey nie żyje. Gwiazdor "Gogglebox" uległ wypadkowi w pracy

Do obsady programu, w którym "zwykli ludzie" siedzą przed telewizorem i komentują to, co oglądają, Gilbey dołączył w 2013 r. Ówczesny 29-latek pojawiał się w "Gogglebox" razem ze swoją mamą i ojczymem. Po pięciu latach George (osiem sezonów) zrezygnował z dalszych występów, ale jego bliscy nadal brali udział w nagraniach. Dopiero śmierć Pete’a w 2021 r. (71-latek zmarł na raka jelita grubego) zakończyła ich telewizyjną karierę.