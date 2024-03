Netflix bije rekord. Niesłychana sytuacja na BAFTA

To może cieszyć włodarzy Netfliksa, bo szósty sezon "The Crown" nie zebrał zbyt dobrych recenzji od krytyków, choć media solidnie rozpisywały się pod koniec ubiegłego roku o królewskiej sadze Petera Morgana. Patrząc na to, co ostatnio dzieje się chociażby wokół Kate Middleton, Morgan spokojnie mógłby stworzyć kolejne sezony serialu.