Gąsowski dumny z córki. Nastolatka załatwiła ojcu pracę

Julia Gąsowska na początku czerwca skończyła 13 lat. Wiele wskazuje na to, że dziewczyna ma już konkretne zainteresowania, które najwyraźniej odziedziczyła po znanym tacie. Córka aktora i tancerki, Anny Głogowskiej, nagrała słuchowisko , które już niebawem pojawi się na popularnej platformie z audiobookami. Julii towarzyszył przed mikrofonem tata, który nie omieszkał pochwalić się zdolną córką i ich pierwszym wspólnym projektem w mediach społecznościowych. Opublikował na Instagramie obszerny post, w którym szczodrze komplementuje dziewczynę.

"Kochani! Wczoraj wieczorem miał miejsce debiut! A w zasadzie dwa debiuty! Pierwszy to taki, że moja córcia Julcia po raz pierwszy wzięła udział w słuchowisku audio! Drugi, że po raz pierwszy zagrała ze swoim tatą! Grała moją córkę Marysię, a ja jej tatę Zbigniewa! Wiem, że nie jestem obiektywny, ale uważam, że zagrała świetnie i była bardzo prawdziwa i naturalna! A trochę się na tym znam! Jestem z niej dumny!" - czytamy w obszernym poście Gąsowskiego.

"Wszystkim tym, którzy myślą, że to ja jej załatwiłem rolę, spieszę z informacją. Jak mówi reżyserka tego przedsięwzięcia, Beata Kawka, to ja dostałem tę rolę dzięki niej!" - tłumaczy Gąsowski, podkreślając, że Julka brała udział w oficjalnym castingu, zupełnie bez jego wiedzy. Wygrana dziewczyny szczęśliwie otworzyła drzwi do projektu także tacie.