Fryderyk Festiwal 2023. Ostry finał gali. Wystarczyło, że wyszedł Nergal

Znacznie bardziej oszczędny w środkach był Dawid Podsiadło, który zwyczajnie podziękował ze sceny za obie statuetki. Chociaż to on wyprzedaje stadiony, tym razem musiał oddać pole do popisu tegorocznemu rekordziście - Mrozowi. Dwa razy została wyróżniona także nieobecna sanah, do której trafiły statuetki dla artystki roku i za płytę "sanah śpiewa poezyje". Dwukrotnie został nagrodzony także Zespół Pieśni i Tańca Śląsk - bo gdzie, jeśli nie na Śląsku właśnie i za co, jeśli nie za płytę korzeni – jubileuszową, wydaną z okazji 70-lecia istnienia. Został doceniony jako zespół również z Miuoshem za wyjątkową płytę "Pieśni współczesne".