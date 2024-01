Występ mocno nią wstrząsnął. Frąckowiak nie mogła się opanować

W ogólnym rozrachunku wydaje się, że w gruncie rzeczy niemal żaden z sędziów nie cieszy się sympatią oglądających. Wielu z nich wspomina ich poprzedników (na charakterystycznych fotelach zasiadali już m.in. Piotr Cugowski, Urszula Dudziak czy Marek Piekarczyk) i wytyka nieadekwatne do sytuacji zachowania i reakcje. Jedna z komentujących przyznała: "Zostawiłabym tylko p. Halinkę". I to właśnie ona, Halina Frąckowiak, zwróciła na siebie uwagę w najnowszym odcinku "The Voice Senior".