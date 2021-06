"Fort Boyard" wraca na ekrany. Kim są prowadzący? Kiedy premiera?

"Fort Boyard" to kultowy program rozrywkowy francuskiej telewizji, którego akcja, jak sama nazwa wskazuje, rozgrywa się w historycznym forcie położonym w cieśninie Pertuis d'Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji. Uczestnicy gry to znane postacie ze świata show-biznesu czy sportu, które rywalizują w drużynach o wypełniony złotem skarbiec. Wygrana przypadnie tym, którzy najlepiej poradzą sobie z szeregiem zadań zręcznościowych, fizycznych, a także logicznych na poszczególnych etapach gry. Program zadebiutował na antenie France 2 w latach 90. i wciąż obecny jest na antenie. We Francji powstały dotąd 34 edycje.