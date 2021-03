Elżbieta Romanowska pokazała swój obiad. Zdradziła, jak schudła

Elżbieta Romanowska zdobyła popularność za sprawą charakterystycznych kreacji. Szczególnie widzom zapadła w pamięci jako Jola Pietrek w serialu "Ranczo". W ciągu ostatnich lat można ją było też oglądać w programach "Jak Oni Śpiewają?" oraz piątej edycji " Dancig with the Stars. Taniec z gwiazdami ", gdzie razem z Rafałem Maślakiem wytańczyła drugie miejsce.

Jedzenie jest akurat jednym z wątków najnowszego wpisu Romanowskiej. Gwiazda wrzuciła swoje zdjęcie z obiadem. W opisie możemy przeczytać o jej weekendzie, który był bardzo aktywny. Aktorka przyznała, że poczuła się tak, jakby pandemii już nie było i wszystko wróciło do normy. "Co to był za weekend! Przez krótką chwilę było tak jak przed pandemią, czyli intensywnie i zróżnicowanie. Próby, pierwsze spektakle i premiera w teatr komedia. Cztery spektakle w trzy dni, a oprócz tego ogarnianie życia zakupy, sprzątanie jakiś casting. Aaaa jak ja za tym tempem tęskniłam" – czytamy.

W dalej części dodała, że dzięki pewnej firmie cateringowej nie musiała uciekać się do jedzenia zupki w proszku, bo dostarczono jej jedzenie pod same drzwi. Tym samym nie musiała rezygnować ze swojej diety, która aktualnie opiera się na warzywach i rybach. Na końcu wpisu czytamy, że Romanowska pojedzie do Wrocławia, by zagrać w serialu "Pierwsza miłość". Patrząc na to, co dzieje się ostatnio w jej życiu, aktorka bez wątpienia może być zadowolona. Jest aktywna na polu zawodowym, a prywatnie bez wątpienia szczęśliwa.