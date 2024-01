Finałowy odcinek "Rolnik szuka żony" zadał Blance wiele bólu. Pisze o łamaniu serca

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" Artur zaprosił do siebie na gospodarstwo Olę, Sarę i Blankę. Ta ostatnia najmniej przypadła mu do gustu. Narzekał, że rozmowa z nią idzie mu jak po grudzie, a poza tym, w sercu nie poczuł żadnego ukłucia. Blanka spakowała więc walizki, wróciła do domu, obroniła dyplom z psychologii i przeszła metamorfozę.