Finaliści "Love Island" wrócili z raju. Nie mogli się od siebie odkleić

Ostatecznie to właśnie Wiktor i Magda zostali zwycięzcami "Love Island". Cała szóstka wróciła już do kraju, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Nowi celebryci chętnie pozowali do zdjęć, ściskali się i całowali. Największy pokaz czułości zaprezentowali zwycięzcy.