Wielki finał już za nami! Zwycięzcami "Love Island" zostali Magda i Wiktor

Finałowe rozmowy uczestników z Karoliną Gilon były zdecydowanie ciekawe. Dowiedzieliśmy się, że Andrzej po jednym lub dwóch dniach po powrocie do Polski ma zamiar wsiąść w samochód i pojechać do Pauliny. Adrian będzie jeździł do Aleksandry i będzie dzielić życie pomiędzy Łódź i Wrocław. Największe zaskoczenie było jednak przy Magdzie i Wiktorze, który zdecydował się na błyskawiczną przeprowadzkę do ukochanej!