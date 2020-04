Finał "Dance dance dance" przyniósł jedno zaskoczenie. To, jak wyglądała Mucha

Chyba wiele osób liczyło na to, co powie Anna Mucha. Miała przecież w trakcie nagrywania odcinków kilka mocnych spięć z uczestnikami. Miała co wspominać. Kto wie, jak wyglądałby ten finał, gdyby aktorka miała szansę w pełni w nim uczestniczyć. Ale gdy tylko już połączyła się przez Skype'a, to wszystkich zaskoczyła.

"Ale ten program to dla mnie spotkanie z cudownymi @idavictoria i @robertkupisz. Dziękuje za to, jak mnie przyjęliście, dziękuje za Wasze ciepło i przyjaźń. Jesteście Skarbami! Dziękuje @badzmyrazem.tvp za to, że daliście mi szansę i we mnie uwierzyliście i dziękuje @rochstar.tv za to, że pomagacie spełniać marzenia" - napisała Mucha.