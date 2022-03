Film mrozi krew w żyłach. Opowiedzieli o zabójstwie dziennikarki

W "Undercurrent" nikt nie daje przestrzeni na mizoginię i seksistowskie komentarze na temat tego, dlaczego dziennikarka w ogóle wsiadła do łodzi podwodnej i wypłynęła z Madsenem na otwarte wody. On był znanym wynalazcą, o którym pisano reportaże, książki i który udzielał wielu wywiadów w mediach. Nazywano go nawet skandynawskim Elonem Muskiem, choć to akurat spore wyolbrzymienie. Madsen i jego łódź to był jej temat, który miała zrealizować. Komentujące tę straszną historię dziennikarki przyznają same wprost, że one też wsiadłyby do łodzi. Nic dziwnego.