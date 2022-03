HBO Max nareszcie w Polsce. Kusi tym, co Polacy kochają najbardziej

Z dużą uwagą przeglądamy naszą bibliotekę. Jesteśmy bardzo ostrożni, przy wyborze promowanych tytułów i ich tematyki, która może być uważana dziś za wrażliwą. Start HBO Max był planowany od dawna, ale realizujemy go z dużą uwagą obserwując to, co dzieje się na świecie. Jednocześnie chcemy, by widzowie dostali to, na co czekają.