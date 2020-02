"Odwilż": ruszyły zdjęcia do nowego serialu HBO. Katarzyna Wajda w roli głównej

"Odwilż" to nowy serial HBO Europe w reżyserii Xawerego Żuławskiego według scenariusza autorstwa Marty Szymanek. W główną rolę wciela się Katarzyna Wajda. W Szczecinie rozpoczęły się zdjęcia do produkcji.

"Odwilż" to kolejna oryginalna produkcja HBO realizowana w Polsce. To kryminalny dramat obyczajowy, za produkcję którego odpowiadają: Bogumił Lipski – producent, Izabela Łopuch – executive producent, Johnathan Young – executive producent oraz Antony Root – executive producent HBO Europe. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt".

Akcja serialu będzie rozgrywała się w Szczecinie. Zdjęcia do serialu potrwają do maja 2020 r.

"Odwilż": o serialu

- To, co nas w HBO zawsze interesowało to opowiadanie poruszających emocje ludzkich historii. Kiedy wraz z Martą Szymanek rozpoczęliśmy prace nad "Odwilżą" wiedzieliśmy, że największą siłą tego pomysłu jest jego bezkompromisowa szczerość i odwaga w mówieniu o rzeczach ogólnie przyjętych za trudne, a czasem wstydliwe - mówi Bogumił Lipski, producent serialu. - Tym razem zaprosimy widzów do świata trzydziestoparoletniej policjantki. W produkcji pod bardzo atrakcyjną warstwą kryminalną skrywa się znacznie więcej – głęboko humanistyczna i boleśnie dotkliwa historia o rzeczach najtrudniejszych - żałobie, jej przechodzeniu, poczuciu pozostawienia i osamotnienia - dodaje.

- To kryminał, ale to też love story o relacji matki i jej kilkuletniej córki. To historia o tym, że nawet tam gdzie jest mrok - możemy szukać życia. Tak jak robi to główna bohaterka w prowadzonym śledztwie. Bo finalnie to dzięki niemu przeżyje własną odwilż – podsumowuje Marta Szymanek, scenarzystka serialu.