Filip Chajzer zaspał do "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Ohme musiała sobie radzić sama

- Rozejrzałam się na bok i zauważyłam, że ktoś wpada do studia z impetem. Jak się państwo domyślacie, to nie był Mateusz Hładki, który już grzecznie i elegancko czeka na fotelu, ale to był Filip Chajzer, który obudził się z drzemki – żartowała prowadząca. – I po co te złośliwości… - odparł z humorem Filip, wchodząc już w normalny tryb pracy.