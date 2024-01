Orłoś spełnia zachciankę ukochanej. Dodali figlarne nagranie

Niedawno na swoim Instagramie Koziejowska opublikowała krótki film z ukochanym. Na nagraniu widzimy, jak dziennikarka przekomarza się z partnerem. Poprosiła, by Orłoś wypowiedział swoje słynne przywitanie z "Teleexpressu": - Kochanie, powiedz to. Wiesz, że uwielbiam jak to mówisz. Gdy za pierwszym razem nie mogła się nasłuchać nalegała, by zrobił to raz jeszcze.