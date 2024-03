Festiwal w Opolu nową wizytówką TVP? Zapowiedź zmian

Ustalono już pierwsze szczegóły imprezy. Wiadomo, że tegoroczny festiwal w Opolu odbędzie się od 31 maja do 2 czerwca. Właśnie ogłoszono start przyjmowania zgłoszeń do konkursów Debiuty oraz Premiery. Tradycyjnie w pierwszym z nich wystąpią też finaliści "Szansy na sukces", a w drugim zwycięzca 14. edycji "The Voice of Poland".