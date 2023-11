Ferdka Kiepskiego miał zagrać kto inny. Znany aktor odrzucił kultową rolę

"Świat według Kiepskich" na podstawie pomysłu Tobiasza Lewandowskiego zadebiutował w 1999 r. na antenie Polsatu. W danym okresie za reżyserię odcinków odpowiadała jedna osoba: do 2008 r. był to Okił Khamidow, w latach 2008–2017 Patrick Yoka, a od 2018 do 2022 Adek Drabiński. Przez 23 lata główną rolę niezmiennie za to grał Andrzej Grabowski, choć ponoć nie był pierwszym wyborem, jeśli chodzi o obsadzenie Kiepskiego.