Fenomen ojca Rydzyka. ”Ma słodki, pełen nienawiści głos”

Marcin Kącki, dziennikarz ”Gazety Wyborczej”, mówi o ojcu Rydzyku: - On ma słodki głos, którym ogłasza: "Kochani, wróg stoi u naszych bram, wiecie, co z tym wrogiem zrobić". Ma więc słodki głos, ale w tym przekazie jest nienawiść.

O. Rydzyk straszył też słuchaczy na antenie Radia Maryja, że "planuje się 500 tysięcy Żydów do Polski wprowadzić".

Reportaż Stangreciaka pokazuje, jak to się stało, że człowiek wypowiadając takie słowa, stał się najbardziej znanym polskim księdzem i zdołał zbudować warte setki milionów złotych imperium w Toruniu.

Burza wokół Rydzyka. "Dostaliśmy wiele sygnałów"

Złoty interes

Jak wyglądają interesy o. Rydzyka? Autor reportażu przypomina, że poza Radiem Maryja, TV Trwam i gazetami to także geotermia, sieć telefonii komórkowej ”wRodzinie” czy unikanie cła, m.in. na samochody, tłumaczone importem na potrzeby kultu religijnego.

Do tego słynna zbiórka, rzekomo na ratowanie Stoczni Gdańskiej, która mogła przynieść o. Rydzykowi, jak szacuje dziennikarz TVN24, od 10 do nawet 100 mln dolarów. Nikt poza o. Rydzykiem, nawet Urząd Skarbowy, nie wie, jaka to była dokładnie suma.