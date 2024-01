Uczestniczka "Farmy" wdała się w pyskówkę z prowadzącą. Padły mocne słowa

I właśnie to zadanie stało się powodem pierwszej sprzeczki na farmie. Sprzeczki, do której o dziwo nie doszło pomiędzy uczestniczkami, a jedną z farmerek i prowadzącą. Bo choć panie wykonały zadanie, to zamiast trzech koszy jedzenia zdobyły tylko jeden. Kiedy Ilona Krawczyńska podczas spotkania z farmerkami zwróciła im uwagę, że mało ambitnie podeszły do zadania, spotkała się z gwałtowną reakcją Kamili.