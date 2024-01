"Farma" wraca na antenę Polsatu. Czym zaskoczy widzów w trzecim sezonie?

Szkoda tylko, że w "Farmie", podobnie jak w wielu tego typu programach, coraz mniej reality, a coraz więcej show. To nie są już czasy "Big Brothera", kiedy przed kamerami oglądaliśmy "naturszczyków". Wygląda na to, że i tym razem do programu trafiły osoby, które, przynajmniej w mediach społecznościowych, wcale nie są anonimowe. Wystarczy wspomnieć, że jedna z uczestniczek jest zawodniczką MMA. I to, póki co, największa rysa na tym programie.