"Farma". Miał być nowy hit. Wyniki oglądalności mówią wszystko

Wyniki oglądalności "Farmy" opublikował portal Wirtualne Media, docierając do danych Nielsen Audience Measurement. Wynika z nich, że program nadawany od 17 do 20 stycznia (dni powszednie o godz. 20) miał średnią oglądalność na poziomie 1,17 mln widzów. Przekłada się to na 8,23 proc. udziału w rynku.