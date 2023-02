"Farma". Internauci nie mają litości. Tak skomentowali finał hitu Polsatu

"Po co byli zapraszani wszyscy, skoro nie daliście nikomu nic powiedzieć. Finał beznadziejny", "Jednak finał słaby. Nie dano się wypowiedzieć ani Tomkowi, ani uczestnikom", "Nie zmienili koncepcji - szkoda. Byłoby ciekawiej, gdyby uczestnicy mogliby podzielić się swoimi wrażeniami z nami i finalistami. Nuda", "Zgadzam się z przedmówcami, finał do kitu, taki nijaki", "Bardzo słaby finał. Polsat preferuje reklamy zamiast rozmowy ze zwycięzcą czy uczestnikami", "Znowu mega słaby finał. Reszta uczestników to przyjechała tam, żeby robić za statystów? Czemu nie daliście się im wypowiedzieć? Widzowie są ciekawi, co u nich słychać, jak teraz wyglądają itp. Częściej pokazywaliście ludzi z pierwszej edycji..." - napisali.