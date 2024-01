Fani wciąż o to dopytują. Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaspokoił ich ciekawość

Fani pozytywnie zareagowali na nagranie Marka, a wśród licznych komentarzy pojawiały się prośby o większą aktywność uczestników na Instagramie. "Ja chcę was więcej. Pokażcie się. Opowiedzcie, co u was Buziaki", "Kibicuje od pierwszego wejrzenia", "Kornelia powinna mieć jakiś kanał i opowiadać, jak żyć. Ona ma cudowną postawę życiową!" - pisali internauci. Jak sądzicie, uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dadzą się namówić na to, by "było" ich w mediach więcej?