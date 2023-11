1 z 6 Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzielili pierwszego wywiadu. Opowiedzieli o relacjach z matką

Kornelia i Marek to jedyni wygrani ostatniej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". 28-latka z Poznania i 32-latek z Bydgoszczy pozostali w małżeństwie nie tylko do czasu finału, ale są ze sobą do dziś. Niedawno udzielili pierwszego wywiadu, w którym opowiedzieli m.in. o tym, jak obecnie wyglądają relacje z matką Marka.