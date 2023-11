Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaręczona? Pochwaliła się pierścionkiem

Marta Milka brała udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie sparowano ją z Patrykiem Aniśko. Choć początkowo oboje wykazywali chęci, by rozwijać ich relację, po zniknięciu kamer szybko się to zmieniło. Po zakończeniu programu małżonkowie obrzucali się w mediach społecznościowych oskarżeniami. Ostatecznie Marta wycofała się z prowadzenia publicznego konta na Instagramie i słuch o niej zaginął. Aż do teraz, gdy pochwaliła się nowym pierścionkiem na palcu.