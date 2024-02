Fani tylko na to czekali. Wraca hit HBO z gwiazdą "Baby Driver"

A na koniec trochę pikanterii. Nadarza się bowiem rzadko spotykana okazja do obejrzenia w legalny sposób dwóch dzieł z początku lat 70. w reżyserii jednego z najważniejszych twórców w historii kina, Piera Paola Pasoliniego. W poniedziałek, 5 lutego na platformę trafią "Opowieści kanterberyjskie" i "Dekameron". Pierwszy z nich to kontrowersyjny (a jakże inaczej w przypadku tego artysty) obraz na podstawie poematu Geoffreya Chaucera pod tym samym tytułem. Film składa się z ośmiu nowel ukazujących z wyjątkowym realizmem życie w czternastowiecznej Anglii. Drugi to zmysłowa i pełna humoru adaptacja dziewięciu pikantnych nowel Giovanniego Boccaccia.