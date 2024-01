"Tokyo Vice" powraca. Będzie jeszcze mroczniej

"Tokyo Vice" miał premierę w kwietniu 2022 r. Oparty jest na wspomnieniach dziennikarza Jake'a Adelsteina "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan", w których opisał swoje śledztwa w stolicy Japonii w połowie lat 90. XX w. Głównym bohaterem serialu jest reporter, grany przez Ansela Elgorta, który rozpracowuje miejscowy świat przestępczy z pomocą detektywa Katagiri (Ken Watanabe). Produkcja zebrała bardzo pochlebne recenzje.