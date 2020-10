Fani proszą ją o odejście z TVP. Zaskakująca odpowiedź

Choć Anna Popek wciąż cieszy się sympatią widzów i otoczona jest stałym gronem fanów, w ostatnim czasie na jej kontach w mediach społecznościowych pojawiają się kąśliwe uwagi internautów. Najpierw domagano się od niej, aby zajęła stanowisko w sprawie wyroku TK ws. aborcji embriopatologicznej i Strajku Kobiet, a później pojawiły się uwagi co do jej miejsca pracy.

Dziennikarka w dość dyplomatyczny sposób wybrnęła z sytuacji. Przyznała, że "coraz dziwniejszy jest ten rok", wiele się dzieje, ale ludzie zawsze "przystosowują się do coraz to nowej rzeczywistości". Jednak oficjalnie skorzystała z, jak sama określiła, "prawa do milczenia" w sprawie aktualnych wydarzeń w Polsce.